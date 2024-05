Montagshandel in New York: Dow Jones notiert zum Handelsstart im Minus

Der Dow Jones gibt seine Gewinne vom Vortag am Montag wieder ab.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 15:58 Uhr um 0,01 Prozent schwächer bei 39 999,52 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 13,465 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,230 Prozent tiefer bei 39 911,72 Punkten in den Montagshandel, nach 40 003,59 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 40 004,67 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 39 911,05 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, notierte der Dow Jones bei 37 986,40 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 20.02.2024, den Wert von 38 563,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 33 426,63 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 6,06 Prozent zu. 40 051,05 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 37 122,95 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Microsoft (+ 1,06 Prozent auf 424,65 USD), Amgen (+ 0,78 Prozent auf 314,90 USD), Amazon (+ 0,57 Prozent auf 185,76 USD), Intel (+ 0,42 Prozent auf 31,97 USD) und American Express (+ 0,29 Prozent auf 243,53 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Johnson Johnson (-1,77 Prozent auf 151,90 USD), Home Depot (-1,46 Prozent auf 339,20 USD), Cisco (-0,98 Prozent auf 47,70 USD), UnitedHealth (-0,93 Prozent auf 519,74 USD) und Honeywell (-0,55 Prozent auf 204,84 USD) unter Druck.

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 1 545 682 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,871 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,74 erwartet. Verizon lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,71 Prozent.

Redaktion finanzen.at