Montagshandel in Zürich: SLI fällt zum Start des Montagshandels

Der SLI verliert am Montagmorgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 09:11 Uhr fällt der SLI im SIX-Handel um 0,17 Prozent auf 1 872,56 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,075 Prozent auf 1 874,31 Punkte an der Kurstafel, nach 1 875,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 871,69 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 874,31 Zählern.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, wurde der SLI mit 1 799,30 Punkten gehandelt. Der SLI stand vor drei Monaten, am 04.12.2023, bei 1 721,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, wies der SLI 1 783,30 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 6,18 Prozent. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 1 878,73 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 742,94 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Sandoz (+ 1,00 Prozent auf 28,23 CHF), Swisscom (+ 0,60 Prozent auf 506,20 CHF), Logitech (+ 0,39 Prozent auf 78,16 CHF), Novartis (+ 0,37 Prozent auf 90,47 CHF) und Holcim (+ 0,22 Prozent auf 73,66 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Kühne + Nagel International (-2,25 Prozent auf 251,50 CHF), ams (-1,82 Prozent auf 1,30 CHF), Straumann (-1,23 Prozent auf 141,00 CHF), Swatch (I) (-0,66 Prozent auf 210,50 CHF) und Sika (-0,54 Prozent auf 256,90 CHF) unter Druck.

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der ams-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 540 067 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 253,313 Mrd. Euro.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,46 erwartet. Mit 6,02 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

