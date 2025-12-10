Adecco Aktie

SIX-Handel im Blick 10.12.2025 09:29:01

Mittwochshandel in Zürich: SLI beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Der SLI gibt seine Gewinne vom Vortag am dritten Tag der Woche wieder ab.

Der SLI gibt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,27 Prozent auf 2 087,98 Punkte nach. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,332 Prozent auf 2 086,67 Punkte an der Kurstafel, nach 2 093,62 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 2 088,40 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 083,83 Punkten lag.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,395 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.11.2025, stand der SLI bei 2 029,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.09.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 008,39 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 10.12.2024, lag der SLI noch bei 1 928,69 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 8,66 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 721,32 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Straumann (+ 1,84 Prozent auf 93,04 CHF), Temenos (+ 1,13 Prozent auf 76,20 CHF), VAT (+ 1,08 Prozent auf 394,00 CHF), UBS (+ 0,60 Prozent auf 33,44 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,55 Prozent auf 59,00 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Holcim (-1,22 Prozent auf 74,54 CHF), Givaudan (-1,06 Prozent auf 3 282,00 CHF), Swiss Life (-0,95 Prozent auf 872,60 CHF), Adecco SA (-0,93 Prozent auf 21,38 CHF) und Swatch (I) (-0,89 Prozent auf 161,75 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 604 596 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 269,799 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,88 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Zurich Insurance-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,12 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

