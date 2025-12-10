Swatch Aktie
WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151
|Rentable Swatch (I)-Investition?
|
10.12.2025 10:04:06
SPI-Wert Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Swatch (I) von vor 3 Jahren angefallen
Vor 3 Jahren wurde das Swatch (I)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Swatch (I)-Anteile 261,60 CHF wert. Bei einem Swatch (I)-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 38,226 Swatch (I)-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.12.2025 gerechnet (163,20 CHF), wäre das Investment nun 6 238,53 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 37,61 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Swatch (I) belief sich jüngst auf 8,43 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
