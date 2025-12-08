Gewinne in Zürich: Am Nachmittag Gewinne im SLI

Am Montag bewegt sich der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,37 Prozent stärker bei 2 102,49 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,138 Prozent auf 2 097,64 Punkte an der Kurstafel, nach 2 094,74 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 092,93 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 106,38 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Wert von 2 005,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2025, wies der SLI einen Wert von 2 023,72 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, wurde der SLI mit 1 948,50 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 9,42 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Roche (+ 1,90 Prozent auf 316,80 CHF), VAT (+ 1,87 Prozent auf 398,30 CHF), UBS (+ 1,66 Prozent auf 33,11 CHF), Holcim (+ 1,55 Prozent auf 76,06 CHF) und Logitech (+ 1,54 Prozent auf 96,06 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Swatch (I) (-2,05 Prozent auf 162,85 CHF), Adecco SA (-1,37 Prozent auf 21,66 CHF), Alcon (-1,31 Prozent auf 64,54 CHF), Temenos (-1,03 Prozent auf 76,70 CHF) und Sika (-1,00 Prozent auf 158,65 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 558 464 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 264,306 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,18 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at