VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|SLI im Fokus
|
08.12.2025 15:58:39
Gewinne in Zürich: Am Nachmittag Gewinne im SLI
Am Montag bewegt sich der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,37 Prozent stärker bei 2 102,49 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,138 Prozent auf 2 097,64 Punkte an der Kurstafel, nach 2 094,74 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 092,93 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 106,38 Punkten verzeichnete.
SLI-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Wert von 2 005,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2025, wies der SLI einen Wert von 2 023,72 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, wurde der SLI mit 1 948,50 Punkten berechnet.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 9,42 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Zählern markiert.
Top- und Flop-Aktien im SLI
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Roche (+ 1,90 Prozent auf 316,80 CHF), VAT (+ 1,87 Prozent auf 398,30 CHF), UBS (+ 1,66 Prozent auf 33,11 CHF), Holcim (+ 1,55 Prozent auf 76,06 CHF) und Logitech (+ 1,54 Prozent auf 96,06 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Swatch (I) (-2,05 Prozent auf 162,85 CHF), Adecco SA (-1,37 Prozent auf 21,66 CHF), Alcon (-1,31 Prozent auf 64,54 CHF), Temenos (-1,03 Prozent auf 76,70 CHF) und Sika (-1,00 Prozent auf 158,65 CHF).
Die teuersten SLI-Unternehmen
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 558 464 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 264,306 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien
Im SLI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,18 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu VATmehr Nachrichten
|
15:58
|Gewinne in Zürich: Am Nachmittag Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freitagshandel in Zürich: SLI zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
05.12.25
|Gute Stimmung in Zürich: So performt der SLI mittags (finanzen.at)
|
05.12.25
|Schwacher Handel in Zürich: SLI gibt zum Start des Freitagshandels nach (finanzen.at)
|
04.12.25
|Börse Zürich in Grün: Börsianer lassen SLI zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
03.12.25
|Verluste in Zürich: SPI verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
03.12.25
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
03.12.25
|Verluste in Zürich: So steht der SLI am Nachmittag (finanzen.at)