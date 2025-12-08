Unilever Aktie
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
|STOXX 50-Kursentwicklung
|
08.12.2025 17:58:41
Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge
Am Montag beendete der STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 4 812,57 Punkten. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,180 Prozent leichter bei 4 806,70 Punkten, nach 4 815,39 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 802,90 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 819,26 Punkten lag.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 4 707,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 562,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, mit 4 416,25 Punkten bewertet.
Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 10,92 Prozent. Bei 4 897,91 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 921,71 Punkte.
Das sind die Tops und Flops im STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 3,63 Prozent auf 1 585,00 EUR), Roche (+ 2,19 Prozent auf 317,70 CHF), Rolls-Royce (+ 2,07 Prozent auf 11,07 GBP), UBS (+ 1,75 Prozent auf 33,14 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,02 Prozent auf 59,28 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Unilever (-6,64 Prozent auf 41,60 GBP), Novo Nordisk (-3,42 Prozent auf 299,00 DKK), RELX (-2,08 Prozent auf 29,72 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1,76 Prozent auf 85,00 GBP) und Deutsche Telekom (-1,71 Prozent auf 27,09 EUR).
Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 23 268 050 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 368,841 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der STOXX 50-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,38 zu Buche schlagen. Mit 6,74 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
