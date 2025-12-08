Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge

In Europa standen die Signale zum Handelsende auf Stabilisierung.

Am Montag beendete der STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 4 812,57 Punkten. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,180 Prozent leichter bei 4 806,70 Punkten, nach 4 815,39 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 802,90 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 819,26 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 4 707,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 562,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, mit 4 416,25 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 10,92 Prozent. Bei 4 897,91 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 921,71 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 3,63 Prozent auf 1 585,00 EUR), Roche (+ 2,19 Prozent auf 317,70 CHF), Rolls-Royce (+ 2,07 Prozent auf 11,07 GBP), UBS (+ 1,75 Prozent auf 33,14 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,02 Prozent auf 59,28 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Unilever (-6,64 Prozent auf 41,60 GBP), Novo Nordisk (-3,42 Prozent auf 299,00 DKK), RELX (-2,08 Prozent auf 29,72 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1,76 Prozent auf 85,00 GBP) und Deutsche Telekom (-1,71 Prozent auf 27,09 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 23 268 050 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 368,841 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,38 zu Buche schlagen. Mit 6,74 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

