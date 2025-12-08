Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Fokus 08.12.2025 15:58:39

STOXX-Handel STOXX 50 gibt nachmittags nach

STOXX-Handel STOXX 50 gibt nachmittags nach

Aktuell halten sich die Anleger in Europa zurück.

Am Montag bewegt sich der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,12 Prozent leichter bei 4 809,77 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,180 Prozent leichter bei 4 806,70 Punkten in den Montagshandel, nach 4 815,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 803,30 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 819,26 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 707,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 562,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 416,25 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 10,85 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 4 897,91 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 921,71 Punkten erreicht.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 3,66 Prozent auf 1 585,50 EUR), Rolls-Royce (+ 2,32 Prozent auf 11,10 GBP), Roche (+ 1,90 Prozent auf 316,80 CHF), UBS (+ 1,66 Prozent auf 33,11 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,02 Prozent auf 59,28 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Unilever (-6,60 Prozent auf 41,62 GBP), Diageo (-2,21 Prozent auf 16,34 GBP), RELX (-1,81 Prozent auf 29,80 GBP), SAP SE (-1,36 Prozent auf 210,35 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (-1,27 Prozent auf 85,42 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 14 821 708 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 368,841 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. BNP Paribas-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,74 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)mehr Nachrichten