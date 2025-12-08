SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Index-Performance im Fokus
|
08.12.2025 15:58:39
STOXX-Handel STOXX 50 gibt nachmittags nach
Am Montag bewegt sich der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,12 Prozent leichter bei 4 809,77 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,180 Prozent leichter bei 4 806,70 Punkten in den Montagshandel, nach 4 815,39 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 803,30 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 819,26 Zählern.
So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 707,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 562,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 416,25 Punkten auf.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 10,85 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 4 897,91 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 921,71 Punkten erreicht.
STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 3,66 Prozent auf 1 585,50 EUR), Rolls-Royce (+ 2,32 Prozent auf 11,10 GBP), Roche (+ 1,90 Prozent auf 316,80 CHF), UBS (+ 1,66 Prozent auf 33,11 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,02 Prozent auf 59,28 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Unilever (-6,60 Prozent auf 41,62 GBP), Diageo (-2,21 Prozent auf 16,34 GBP), RELX (-1,81 Prozent auf 29,80 GBP), SAP SE (-1,36 Prozent auf 210,35 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (-1,27 Prozent auf 85,42 GBP).
Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 14 821 708 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 368,841 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick
Die BNP Paribas-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. BNP Paribas-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,74 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
