Minuszeichen in Zürich: SMI verbucht zum Start Verluste

Am Montag sinkt der SMI um 09:12 Uhr via SIX um 0,15 Prozent auf 12 917,28 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 1,483 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 12 941,99 Zählern und damit 0,044 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (12 936,30 Punkte).

Im Tageshoch notierte der SMI bei 12 944,83 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 12 913,75 Punkten.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bewegte sich der SMI bei 12 298,35 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 08.09.2025, den Wert von 12 312,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, bei 11 780,65 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 11,13 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 699,66 Zählern markiert.

Heutige Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Holcim (+ 0,64 Prozent auf 75,38 CHF), Logitech (+ 0,40 Prozent auf 94,98 CHF), UBS (+ 0,37 Prozent auf 32,69 CHF), Novartis (+ 0,32 Prozent auf 107,42 CHF) und Roche (+ 0,03 Prozent auf 311,00 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Sika (-1,75 Prozent auf 157,45 CHF), Givaudan (-0,81 Prozent auf 3 321,00 CHF), Alcon (-0,76 Prozent auf 64,90 CHF), Partners Group (-0,69 Prozent auf 950,20 CHF) und Sonova (-0,64 Prozent auf 201,00 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 318 863 Aktien gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 264,306 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Zurich Insurance-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,18 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

