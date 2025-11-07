Oracle Aktie

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

07.11.2025 10:25:00

My Advice? Don't Get Distracted by Oracle Stock's Latest Slump.

It's been a wild couple of months for Oracle's (NYSE: ORCL) stock investors.Oracle stock surged 36% on Sept. 10 in response to a blockbuster cloud deal with OpenAI and a five-year roadmap that would pole-vault Oracle Cloud Infrastructure (OCI) into one of the top clouds by revenue.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
21.10.25 Oracle Buy UBS AG
20.10.25 Oracle Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.10.25 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
03.10.25 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
30.09.25 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
