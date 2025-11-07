Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
07.11.2025 10:25:00
My Advice? Don't Get Distracted by Oracle Stock's Latest Slump.
It's been a wild couple of months for Oracle's (NYSE: ORCL) stock investors.Oracle stock surged 36% on Sept. 10 in response to a blockbuster cloud deal with OpenAI and a five-year roadmap that would pole-vault Oracle Cloud Infrastructure (OCI) into one of the top clouds by revenue.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Oracle Corp.mehr Analysen
|21.10.25
|Oracle Buy
|UBS AG
|20.10.25
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.10.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|122 900,00
|-2,15%
|Oracle Corp.
|201,70
|-4,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.