Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
10.11.2025 03:05:00
My Top 3 Growth Stocks to Buy for 2026 -- Including Nvidia and Netflix, and Netflix Isn't on the List Because of Its Upcoming 10-for-1 Stock Split, and One's Not a Stock
Here comes a new year...and with it, perhaps, a few new stocks for our portfolios. Below, I'm offering a few growth-stock ideas for your consideration.Nvidia (NASDAQ: NVDA) is already in my portfolio, and despite the fact that it has averaged annual gains of 145% over the past three years, the semiconductor company doesn't look wildly overvalued. That's because it's growing so briskly.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
|31.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.10.25
|Netflix Buy
|UBS AG
|22.10.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|957,90
|0,68%
|NVIDIA Corp.
|168,08
|4,41%
