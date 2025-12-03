HUGO BOSS Aktie

34,86EUR -0,14EUR -0,40%
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
Aktion
Portfolio
Watchlist
03.12.2025 09:16:28

HUGO BOSS Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hugo Boss nach Aussagen zum neuen Jahr zunächst mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Neutral" belassen. Der Mittelpunkt der neuen Zielspanne für das operative Ergebnis 2026 liege etwa 19 Prozent unter dem Konsens und 9 Prozent unter seiner Prognose, schrieb Robert Krankowski am Dienstagabend direkt nach der Mitteilung der Metzinger./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 21:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Neutral
Unternehmen:
HUGO BOSS AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
35,14 € 		Abst. Kursziel*:
5,29%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
34,86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,14%
Analyst Name::
Robert Krankowski 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HUGO BOSS AG

Analysen zu HUGO BOSS AG

09:16 HUGO BOSS Neutral UBS AG
02.12.25 HUGO BOSS Outperform RBC Capital Markets
02.12.25 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
28.11.25 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

HUGO BOSS AG 34,72 -0,80% HUGO BOSS AG

02.12.25 HUGO BOSS Outperform RBC Capital Markets
02.12.25 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
