HUGO BOSS Aktie
|34,86EUR
|-0,14EUR
|-0,40%
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
HUGO BOSS Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hugo Boss nach Aussagen zum neuen Jahr zunächst mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Neutral" belassen. Der Mittelpunkt der neuen Zielspanne für das operative Ergebnis 2026 liege etwa 19 Prozent unter dem Konsens und 9 Prozent unter seiner Prognose, schrieb Robert Krankowski am Dienstagabend direkt nach der Mitteilung der Metzinger./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 21:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Neutral
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
37,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
35,14 €
|
Abst. Kursziel*:
5,29%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
34,86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,14%
|
Analyst Name::
Robert Krankowski
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HUGO BOSS AGmehr Nachrichten
|
08:54
|AKTIE IM FOKUS: Hugo Boss sacken ab - Ausblick und Strategie verunsichern (dpa-AFX)
|
08:16
|Hugo Boss strebt langfristig wieder zweistellige Gewinnmarge an (Dow Jones)
|
06:19
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Hugo Boss auf 'Neutral' - Ziel 40 Euro (dpa-AFX)
|
06:19
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Hugo Boss auf 'Outperform' - Ziel 45 Euro (dpa-AFX)
|
02.12.25
|NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 23.724 Pkt - Aktie von Hugo Boss unter Druck (Dow Jones)
|
02.12.25
|ROUNDUP/Geduldsprobe: Hugo Boss sieht Geschäftsbelebung erst 2027 - Aktie fällt (dpa-AFX)
|
02.12.25
|Hugo Boss stellt Anleger auf Geduldsprobe - Umsatz- und Gewinnrückgang 2026 (dpa-AFX)
Analysen zu HUGO BOSS AGmehr Analysen
|09:16
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|02.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|02.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|10.11.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|04.11.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|09:16
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|02.12.25
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|HUGO BOSS AG
|34,72
|-0,80%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:49
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:32
|UNIQA Insurance accumulate
|Erste Group Bank
|09:21
|Stellantis Buy
|UBS AG
|09:16
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|09:13
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:06
|Flughafen Wien accumulate
|Erste Group Bank
|09:04
|Michelin Neutral
|UBS AG
|09:03
|Renault Sell
|UBS AG
|08:22
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|08:11
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:05
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:59
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:56
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:54
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:54
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:53
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:53
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:49
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:36
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:35
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:05
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|02.12.25
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|02.12.25
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.25
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|02.12.25
|Bayer Equal Weight
|Barclays Capital
|02.12.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|02.12.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|02.12.25
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|02.12.25
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)