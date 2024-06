NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 18.458 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Unauffällig haben sich nachbörslich am Dienstag Aktien von Unternehmen gezeigt, die am Abend noch mit Nachrichten aufgewartet hatten. BMW teilte mit, am morgigen Mittwoch mit der dritten Tranche seines Aktienrückkaufprogramms mit einem Gesamtvolumen von bis zu 2 Milliarden Euro zu beginnen. Der Kurs legte leicht zu im Einklang mit dem XDAX, der parallel zur freundlichen Schlusstendenz an der Wall Street etwas anzog.

Ebenfalls für keine auffallende Kursbewegung sorgte, dass ein Joint Venture von Synlab in Großbritannien das Opfer eines Hackerangriffs geworden ist.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

18.457,98 18.405,64 +0,3%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

