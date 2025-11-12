Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 verbucht am Mittwochmittag Gewinne

Um 12:10 Uhr legt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,16 Prozent auf 5 792,26 Punkte zu. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 4,846 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,157 Prozent auf 5 734,68 Punkte an der Kurstafel, nach 5 725,70 Punkten am Vortag.

Bei 5 734,68 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 795,47 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 3,27 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 531,32 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 12.08.2025, bei 5 335,97 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 12.11.2024, den Wert von 4 744,69 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 17,78 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 5 795,47 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 8,72 Prozent auf 36,84 EUR), Bayer (+ 4,19 Prozent auf 28,58 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,32 Prozent auf 45,43 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,11 Prozent auf 99,70 EUR) und BMW (+ 1,95 Prozent auf 89,02 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-0,56 Prozent auf 106,90 EUR), Deutsche Börse (-0,52 Prozent auf 209,80 EUR), Enel (-0,22 Prozent auf 8,95 EUR), Airbus SE (+ 0,47 Prozent auf 212,05 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,48 Prozent auf 27,20 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 4 339 661 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 343,686 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7,47 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BNP Paribas-Aktie zu erwarten.

