Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|STOXX-Handel im Fokus
|
12.11.2025 15:58:49
Gewinne in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag
Um 15:42 Uhr klettert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,26 Prozent auf 5 798,05 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,846 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,157 Prozent auf 5 734,68 Punkte an der Kurstafel, nach 5 725,70 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 5 804,66 Punkte, das Tagestief hingegen 5 734,68 Zähler.
Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn stieg der Euro STOXX 50 bereits um 3,38 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 531,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2025, wies der Euro STOXX 50 5 335,97 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 12.11.2024, den Wert von 4 744,69 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 17,90 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 804,66 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Punkten erreicht.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 6,92 Prozent auf 36,23 EUR), Bayer (+ 5,47 Prozent auf 28,93 EUR), UniCredit (+ 2,44 Prozent auf 68,32 EUR), Deutsche Bank (+ 2,28 Prozent auf 33,24 EUR) und BMW (+ 2,22 Prozent auf 89,26 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Deutsche Börse (-0,43 Prozent auf 210,00 EUR), Enel (-0,22 Prozent auf 8,95 EUR), Siemens Energy (-0,05 Prozent auf 107,45 EUR), Rheinmetall (+ 0,12 Prozent auf 1 733,50 EUR) und Eni (+ 0,45 Prozent auf 16,47 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8 087 512 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 343,686 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien
Die Bayer-Aktie präsentiert mit 6,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die BNP Paribas-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Bayermehr Nachrichten
|
12:26
|Freundlicher Handel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX liegt am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel: LUS-DAX startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
12.11.25
|XETRA-Handel: LUS-DAX beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX letztendlich in Grün (finanzen.at)