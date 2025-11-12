Gewinne in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag

Am Mittwoch zeigen sich die Anleger in Europa zuversichtlich.

Um 15:42 Uhr klettert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,26 Prozent auf 5 798,05 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,846 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,157 Prozent auf 5 734,68 Punkte an der Kurstafel, nach 5 725,70 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 5 804,66 Punkte, das Tagestief hingegen 5 734,68 Zähler.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der Euro STOXX 50 bereits um 3,38 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 531,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2025, wies der Euro STOXX 50 5 335,97 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 12.11.2024, den Wert von 4 744,69 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 17,90 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 804,66 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Punkten erreicht.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 6,92 Prozent auf 36,23 EUR), Bayer (+ 5,47 Prozent auf 28,93 EUR), UniCredit (+ 2,44 Prozent auf 68,32 EUR), Deutsche Bank (+ 2,28 Prozent auf 33,24 EUR) und BMW (+ 2,22 Prozent auf 89,26 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Deutsche Börse (-0,43 Prozent auf 210,00 EUR), Enel (-0,22 Prozent auf 8,95 EUR), Siemens Energy (-0,05 Prozent auf 107,45 EUR), Rheinmetall (+ 0,12 Prozent auf 1 733,50 EUR) und Eni (+ 0,45 Prozent auf 16,47 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8 087 512 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 343,686 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

Die Bayer-Aktie präsentiert mit 6,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die BNP Paribas-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

