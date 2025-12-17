DATAGROUP Aktie

WKN DE: A0JC8S / ISIN: DE000A0JC8S7

17.12.2025 22:19:41

NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 23.882 Pkt - Rheinmetall etwas fester

DOW JONES--Im Sog der schwachen Wall Street haben die Kurse im nachbörslichen Handel am Mittwoch noch etwas nachgegeben.

Rheinmetall zeigten sich 0,5 Prozent höher. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, dass es sich auf das militärische Geschäft konzentrieren und die zivilen Geschäftsbereiche verkaufen wolle. Die zum Verkauf stehenden Aktivitäten würden ab sofort als nicht fortgeführter Geschäftsbereich klassifiziert. In der Folge passte der Konzern seine Wachstums- und Margenprognose für 2025 nach oben an.

Unter den Nebenwerten gewannen Datagroup 0,4 Prozent. Die Aktionäre des Unternehmens sollen eine Dividende von 0,04 Euro erhalten, wie das Unternehmen am Abend mitteilte.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.882 23.961 -0,3%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

December 17, 2025 16:20 ET (21:20 GMT)

