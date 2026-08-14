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WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200

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14.08.2026 12:34:38

Nagarro-Spitze empfiehlt Übernahme durch Persistent

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Nagarro (Nagarro SE) will sich von dem indischen Konzern Persistent (Persistent Systems) übernehmen lassen. Vorstand und Aufsichtsrat sähen den Angebotspreis von 81 Euro je Aktie als angemessen und fair an, teilte das im SDAX gelistete Unternehmen am Freitag in München mit. Die Offerte bewertet das Aktienkapital von Nagarro insgesamt mit gut einer Milliarde Euro. Wenn genügend Anteilseigner das Angebot annehmen und die zuständigen Behörden zustimmen, soll die Mehrheitsübernahme im vierten Quartal 2026 oder im ersten Quartal 2027 vollzogen werden, hieß es weiter.

Persistent hatte schon Ende Juni mitgeteilt, mindestens gut die Hälfte der Anteile erwerben zu wollen. Rund 20 Prozent hat sich das Unternehmen schon von Nagarros Gründerfamilie gesichert und damit einen großen ersten Schritt gemacht. Der Kurs der Nagarro-Aktie hatte sich nach der damaligen Ankündigung mehr als verdoppelt. Auf die Nachrichten vom Freitagmittag reagierte er hingegen kaum noch: Kurz nach der Mitteilung lag er mit 0,1 Prozent im Plus bei 78,10 Euro./stw/mis

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18.05.26 Nagarro Buy Warburg Research
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