Lumentum Holdings Aktie
WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097
|Index-Performance
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15.10.2026 20:04:17
NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt nachmittags
Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,43 Prozent schwächer bei 29 821,68 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 1,42 Prozent auf 29 526,71 Punkte an der Kurstafel, nach 29 950,82 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 29 887,47 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29 408,41 Punkten lag.
NASDAQ 100 seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ 100 bereits um 3,16 Prozent. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Monat, am 15.09.2026, bei 28 937,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 29 502,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24 745,36 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 18,31 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31 361,37 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Intuit (+ 6,31 Prozent auf 330,02 USD), AppLovin (+ 5,63 Prozent auf 276,96 USD), Autodesk (+ 5,51 Prozent auf 243,88 USD), Copart (+ 5,33 Prozent auf 27,67 USD) und Moderna (+ 5,11 Prozent auf 237,87 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Rocket Lab (-9,89 Prozent auf 53,33 USD), Teradyne (-5,70 Prozent auf 338,94 USD), Seagate Technology (-5,28 Prozent auf 675,90 USD), Lumentum (-5,02 Prozent auf 851,30 USD) und Western Digital (-4,63 Prozent auf 347,23 USD).
Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die CoreWeave-Aktie. 22 867 759 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,916 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick
Die Micron Technology-Aktie hat 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Mit 7,06 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Lumentum Holdings Inc
Aktien in diesem Artikel
|AppLovin Corp
|236,35
|-5,16%
|Autodesk Inc.
|213,25
|-2,71%
|Copart Inc.
|24,77
|0,41%
|CoreWeave
|54,26
|-12,55%
|CrowdStrike
|201,85
|-7,28%
|Intuit Inc.
|288,65
|-1,84%
|Kraft Heinz Company
|21,05
|1,52%
|Lumentum Holdings Inc
|733,20
|-5,16%
|Micron Technology Inc.
|783,50
|-5,10%
|Moderna Inc
|191,86
|-8,51%
|NVIDIA Corp.
|191,02
|-1,43%
|Rocket Lab Corporation Registered Shs
|45,10
|-8,33%
|Seagate Technology
|568,00
|-7,49%
|Teradyne Inc.
|289,30
|-5,46%
|Western Digital Corp.
|296,30
|-6,52%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|29 187,55
|-2,50%
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