NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 mittags mit Abgaben

Am Freitag gibt der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ um 0,47 Prozent auf 19 746,84 Punkte nach. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,119 Prozent auf 19 816,29 Punkte an der Kurstafel, nach 19 839,83 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 19 632,73 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19 845,70 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,72 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 20.08.2024, stand der NASDAQ 100 noch bei 19 719,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.06.2024, lag der NASDAQ 100 noch bei 19 752,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.09.2023, lag der NASDAQ 100 bei 14 969,92 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 19,36 Prozent nach oben. Bei 20 690,97 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16 249,19 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Constellation Energy (+ 14,38 Prozent auf 238,48 USD), CrowdStrike (+ 5,09 Prozent auf 291,51 USD), Super Micro Computer (+ 3,57 Prozent auf 452,80 USD), Exelon (+ 2,79 Prozent auf 40,39 USD) und Airbnb (+ 1,42 Prozent auf 130,58 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil ON Semiconductor (-5,37 Prozent auf 69,41 USD), Old Dominion Freight Line (-5,04 Prozent auf 194,21 USD), Moderna (-4,06 Prozent auf 65,26 USD), Lucid (-3,88 Prozent auf 3,47 USD) und ASML (-3,50 Prozent auf 799,15 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 32 991 277 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,003 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,85 erwartet. Mit 4,97 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Diamondback Energy-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at