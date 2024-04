NASDAQ 100 aktuell: So bewegt sich der NASDAQ 100 aktuell

Um 20:02 Uhr klettert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,70 Prozent auf 18 288,00 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,941 Prozent stärker bei 18 331,02 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 18 160,19 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 18 362,29 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 282,56 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,039 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.03.2024, stand der NASDAQ 100 bei 18 226,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.01.2024, notierte der NASDAQ 100 bei 16 282,01 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 04.04.2023, bei 13 100,08 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,54 Prozent zu. 18 464,70 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Enphase Energy (+ 6,75 Prozent auf 126,60 USD), Tesla (+ 4,19 Prozent auf 175,43 USD), Moderna (+ 3,94) Prozent auf 105,20 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3,73 Prozent auf 525,66 USD) und GLOBALFOUNDRIES (+ 2,72 Prozent auf 52,63 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen JDcom (-2,86 Prozent auf 26,49 USD), Lululemon Athletica (-2,58 Prozent auf 364,35 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-2,56 Prozent auf 176,15 USD), O Reilly Automotive (-2,11 Prozent auf 1 109,00 USD) und Lucid (-1,64 Prozent auf 2,71 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die Tesla-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 9 916 435 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,889 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet mit 5,71 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,25 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

