NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite am Mittwochmittag mit Kursplus
Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 2,83 Prozent höher bei 22 640,87 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 3,65 Prozent höher bei 22 821,21 Punkten, nach 22 017,85 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 22 501,28 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 22 821,21 Punkten erreichte.
NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ Composite bereits um 3,20 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, den Stand von 22 387,68 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 08.01.2026, den Wert von 23 480,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.04.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 15 267,91 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 2,56 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 23 988,26 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit AXT (+ 18,48 Prozent auf 53,86 USD), JetBlue Airways (+ 11,54 Prozent auf 5,08 USD), Methode Electronics (+ 11,07) Prozent auf 6,52 USD), FormFactor (+ 10,59 Prozent auf 116,25 USD) und SMC (+ 10,38 Prozent auf 431,04 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Patterson-UTI Energy (-10,95 Prozent auf 10,00 USD), Methanex (-6,63 Prozent auf 59,56 USD), Donegal Group B (-4,38 Prozent auf 17,02 USD), Alliance Resource Partners LP (-3,46 Prozent auf 26,77 USD) und Commercial Vehicle Group (-2,42 Prozent auf 4,04 USD).
Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 15 895 772 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,691 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Im Index weist die SIGA Technologies-Aktie mit 13,25 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Aktien in diesem Artikel
|Alliance Resource Partners LP
|27,02
|-2,56%
|AXT Inc.
|46,70
|2,05%
|Commercial Vehicle Group Inc.
|3,18
|0,00%
|Donegal Group Inc. (B)
|18,89
|6,12%
|FormFactor Inc.
|100,00
|0,00%
|Intel Corp.
|50,97
|1,17%
|JetBlue Airways Corp.
|4,25
|-0,86%
|Methanex Corp.
|52,00
|-1,37%
|Methode Electronics Inc.
|5,45
|0,00%
|NVIDIA Corp.
|154,92
|-0,55%
|Patterson-UTI Energy Inc.
|8,78
|0,30%
|Photronics Inc.
|36,42
|-0,82%
|SIGA Technologies Inc.
|4,58
|1,10%
|SMC Corp.
|363,40
|0,72%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|109,52
|-0,31%
|NASDAQ Comp.
|22 635,00
|2,80%
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe in Nahost wackelt: ATX schwach -- DAX fällt unter 24.000 Punkte -- US-Börsen schwächer erwartet -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich klar im Minus. Der deutsche Leitindex verbucht Verluste. Die US-Börsen dürften tiefer in den Handelstag starten. Die Börsen in Fernost gaben am Donnerstag nach.