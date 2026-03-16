NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite bewegt sich im Plus

Mit dem NASDAQ Composite geht es am ersten Tag der Woche aufwärts.

Um 17:59 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,21 Prozent höher bei 22 372,45 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 1,06 Prozent auf 22 340,39 Punkte an der Kurstafel, nach 22 105,36 Punkten am Vortag.

Bei 22 316,63 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 22 450,57 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22 546,67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.12.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 23 111,46 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 17 754,09 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 3,71 Prozent. Bei 23 988,26 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 061,97 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Microvision (+ 13,25 Prozent auf 0,60 USD), Lifetime Brands (+ 13,12 Prozent auf 4,31 USD), Commercial Vehicle Group (+ 11,03 Prozent auf 3,22 USD), Geron (+ 7,91 Prozent auf 1,71 USD) und Astronics (+ 7,60 Prozent auf 68,79 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Lifecore Biomedical (-26,61 Prozent auf 4,80 USD), Amtech Systems (-9,01 Prozent auf 11,81 USD), Nissan Motor (-6,14 Prozent auf 2,14 USD), Royal Gold (-4,21 Prozent auf 248,20 USD) und AmeriServ Financial (-3,66 Prozent auf 3,68 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 15 308 907 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,833 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,92 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,41 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at