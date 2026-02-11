NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite nachmittags leichter

Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,05 Prozent schwächer bei 23 090,15 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,761 Prozent auf 23 278,29 Punkte an der Kurstafel, nach 23 102,47 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 23 320,62 Punkte, das Tagestief hingegen 22 902,01 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,601 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, den Stand von 23 671,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.11.2025, wies der NASDAQ Composite 23 468,30 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 11.02.2025, stand der NASDAQ Composite bei 19 643,86 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 0,626 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23 988,26 Punkten. Bei 22 461,14 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Lattice Semiconductor (+ 12,17 Prozent auf 102,02 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 8,55 Prozent auf 4,57 USD), AXT (+ 7,64 Prozent auf 26,21 USD), Monro Muffler Brake (+ 7,27 Prozent auf 22,87 USD) und Gilead Sciences (+ 6,47 Prozent auf 156,76 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Pegasystems (-14,92 Prozent auf 36,61 USD), American Woodmark (-14,30 Prozent auf 58,94 USD), Amtech Systems (-12,09 Prozent auf 11,42 USD), Harvard Bioscience (-8,39 Prozent auf 0,55 USD) und Donegal Group B (-8,11 Prozent auf 15,86 USD) unter Druck.

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 19 663 391 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,875 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Gladstone Commercial-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,34 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

