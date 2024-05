NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite nachmittags mit grünem Vorzeichen

Der NASDAQ Composite macht am fünften Tag der Woche Gewinne.

Der NASDAQ Composite verbucht im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr Gewinne in Höhe von 1,99 Prozent auf 16 156,23 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,93 Prozent stärker bei 16 147,48 Punkten, nach 15 840,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 16 068,34 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 204,71 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ Composite bereits um 0,932 Prozent. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 03.04.2024, bei 16 277,46 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 15 628,95 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 03.05.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 12 025,33 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 9,42 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 538,86 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 477,57 Punkte.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AXT (+ 16,50 Prozent auf 3,53 USD), Amgen (+ 12,43 Prozent auf 313,00 USD), Cumulus Media A (+ 11,61 Prozent auf 2,98 USD), Universal Display (+ 9,75 Prozent auf 171,56 USD) und MicroStrategy (+ 8,04 Prozent auf 1 220,25 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Celadon Group (-80,00 Prozent auf 0,00 USD), Open Text (-15,49 Prozent auf 41,02 CAD), Expedia (-14,01 Prozent auf 117,02 USD), Olympic Steel (-10,91 Prozent auf 56,73 USD) und AAON (-7,65 Prozent auf 83,94 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 23 588 904 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,735 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 20,94 Prozent bei der Comtech Telecommunications-Aktie zu erwarten.

