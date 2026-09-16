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Index im Blick 16.09.2026 16:02:06

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite beginnt Handel im Plus

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite beginnt Handel im Plus

Der NASDAQ Composite bleibt auch am Mittwoch in der Gewinnzone.

Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,71 Prozent fester bei 26 166,27 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,488 Prozent auf 26 108,46 Punkte an der Kurstafel, nach 25 981,57 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 26 076,47 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 172,62 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ Composite bereits um 0,568 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Wert von 26 729,16 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 16.06.2026, den Wert von 26 376,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 22 333,96 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 12,61 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AXT (+ 7,26 Prozent auf 61,89 USD), Intel (+ 5,25 Prozent auf 102,24 USD), Neogen (+ 3,59 Prozent auf 12,69 USD), CIENA (+ 3,49 Prozent auf 346,01 USD) und SpaceX (+ 3,38 Prozent auf 148,34 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen JB Hunt Transportation Services (-11,74 Prozent auf 241,00 USD), Nortech Systems (-9,25 Prozent auf 10,70 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-5,70 Prozent auf 2,90 USD), Covenant Transport (-4,77 Prozent auf 34,33 USD) und inTest (-4,71 Prozent auf 10,12 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 4 424 419 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,402 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 20,13 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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AXT Inc. 58,90 5,40% AXT Inc.
CIENA Corp. 305,40 5,97% CIENA Corp.
Consumer Portfolio Services Inc. 8,25 0,61% Consumer Portfolio Services Inc.
Covenant Transport Inc. 34,39 -4,60% Covenant Transport Inc.
Intel Corp. 90,68 3,27% Intel Corp.
inTest Corp. 9,30 -0,53% inTest Corp.
J.B. Hunt Transportation Services Inc. 207,10 -4,03% J.B. Hunt Transportation Services Inc.
Methode Electronics Inc. 11,60 0,87% Methode Electronics Inc.
Neogen Corp. 10,86 -1,54% Neogen Corp.
Nortech Systems Inc. 11,51 -2,37% Nortech Systems Inc.
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