NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Oracle-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Oracle eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die Oracle-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Oracle-Papier an diesem Tag 59,08 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Oracle-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,693 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 01.12.2025 auf 200,94 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 340,12 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 240,12 Prozent.

Oracle erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 575,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at