Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|Langfristige Investition
|
02.12.2025 16:04:23
NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Oracle-Investment von vor 5 Jahren verdient
Die Oracle-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Oracle-Papier an diesem Tag 59,08 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Oracle-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,693 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 01.12.2025 auf 200,94 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 340,12 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 240,12 Prozent.
Oracle erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 575,92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Oracle Corp.mehr Nachrichten
|
28.11.25
|Oracle-Aktie im Fokus: Hoffnung auf Milliardenkredit für OpenAI-Rechenzentren (finanzen.at)
|
28.11.25
|Freitagshandel in New York: S&P 500 am Mittag freundlich (finanzen.at)
|
28.11.25
|Aufschläge in New York: S&P 500 zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
27.11.25
|Morgan Stanley thinks you should short Oracle (Financial Times)
|
27.11.25
|Morgan Stanley thinks you should short Oracle (Financial Times)
|
26.11.25
|Handel in New York: S&P 500 klettert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
25.11.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.11.25
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)