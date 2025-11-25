Oracle Aktie

Hochrechnung 25.11.2025 16:05:09

NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Oracle-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Oracle-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 82,72 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Oracle-Papier investiert hätte, befänden sich nun 120,890 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 24 211,80 USD, da sich der Wert eines Oracle-Papiers am 24.11.2025 auf 200,28 USD belief. Das entspricht einem Plus von 142,12 Prozent.

Jüngst verzeichnete Oracle eine Marktkapitalisierung von 568,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

