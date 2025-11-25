Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|Hochrechnung
|
25.11.2025 16:05:09
NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Oracle-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 82,72 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Oracle-Papier investiert hätte, befänden sich nun 120,890 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 24 211,80 USD, da sich der Wert eines Oracle-Papiers am 24.11.2025 auf 200,28 USD belief. Das entspricht einem Plus von 142,12 Prozent.
Jüngst verzeichnete Oracle eine Marktkapitalisierung von 568,93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Oracle Corp.mehr Nachrichten
|
16:02
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
16:02
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Start in Rot (finanzen.at)
|
21.11.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
21.11.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite-Anleger greifen am Freitagnachmittag zu (finanzen.at)
|
21.11.25
|Zuversicht in New York: S&P 500 verbucht am Freitagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
21.11.25
|Freundlicher Handel in New York: Börsianer lassen S&P 500 am Freitagmittag steigen (finanzen.at)
|
21.11.25
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
21.11.25
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)