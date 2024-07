NASDAQ Composite Index-Papier 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in 1-800-FLOWERSCOM von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in 1-800-FLOWERSCOM eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurden 1-800-FLOWERSCOM-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 33,18 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie investierten, hätten nun 301,386 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des 1-800-FLOWERSCOM-Papiers auf 9,55 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 878,24 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 71,22 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für 1-800-FLOWERSCOM eine Börsenbewertung in Höhe von 605,57 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at