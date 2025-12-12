1st Source Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier 1st Source-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 1st Source-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das 1st Source-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 54,31 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das 1st Source-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,841 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 121,21 USD, da sich der Wert einer 1st Source-Aktie am 11.12.2025 auf 65,83 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 21,21 Prozent angewachsen.
Alle 1st Source-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
