NASDAQ Composite Index-Titel 1st Source-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in 1st Source von vor einem Jahr bezahlt gemacht?

Vor Jahren in 1st Source eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades 1st Source-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen 1st Source-Anteile an diesem Tag bei 64,45 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 155,159 1st Source-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.12.2025 9 923,97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 63,96 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,76 Prozent verringert.

1st Source wurde am Markt mit 1,57 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at