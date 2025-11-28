NASDAQ Composite Index-Papier 1st Source-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in 1st Source von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen 1st Source-Investment gewesen.

Am 28.11.2015 wurde das 1st Source-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 34,06 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 29,360 1st Source-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des 1st Source-Papiers auf 63,07 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 851,73 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 1 851,73 USD, was einer positiven Performance von 85,17 Prozent entspricht.

1st Source wurde am Markt mit 1,54 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at