NASDAQ Composite Index-Wert Abbott Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Abbott Laboratories-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Abbott Laboratories-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 18.12.2022 wurde die Abbott Laboratories-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 106,91 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Abbott Laboratories-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 93,537 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Abbott Laboratories-Aktie auf 126,71 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 852,03 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18,52 Prozent gesteigert.

Abbott Laboratories erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 220,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at