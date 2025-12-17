NASDAQ Composite Index-Papier ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ACADIA Pharmaceuticals von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das ACADIA Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 17,41 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 57,438 ACADIA Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 539,35 USD, da sich der Wert einer ACADIA Pharmaceuticals-Aktie am 16.12.2025 auf 26,80 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 53,93 Prozent.

ACADIA Pharmaceuticals wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,62 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at