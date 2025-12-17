ACADIA Pharmaceuticals Aktie

ACADIA Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 603035 / ISIN: US0042251084

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer ACADIA Pharmaceuticals-Einstieg? 17.12.2025 16:04:30

NASDAQ Composite Index-Papier ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ACADIA Pharmaceuticals von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das ACADIA Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 17,41 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 57,438 ACADIA Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 539,35 USD, da sich der Wert einer ACADIA Pharmaceuticals-Aktie am 16.12.2025 auf 26,80 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 53,93 Prozent.

ACADIA Pharmaceuticals wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,62 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ACADIA Pharmaceuticals Inc.mehr Nachrichten