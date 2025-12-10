ACADIA Pharmaceuticals Aktie
WKN: 603035 / ISIN: US0042251084
|Lukrative ACADIA Pharmaceuticals-Anlage?
|
10.12.2025 16:05:00
NASDAQ Composite Index-Titel ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ACADIA Pharmaceuticals von vor 10 Jahren bedeutet
Das ACADIA Pharmaceuticals-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das ACADIA Pharmaceuticals-Papier bei 34,65 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das ACADIA Pharmaceuticals-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,886 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen ACADIA Pharmaceuticals-Anteile wären am 09.12.2025 77,60 USD wert, da der Schlussstand 26,89 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 22,40 Prozent eingebüßt.
Zuletzt verbuchte ACADIA Pharmaceuticals einen Börsenwert von 4,53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!