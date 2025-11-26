NASDAQ Composite Index-Papier Adobe-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Adobe von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Adobe-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Adobe-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Adobe-Anteile bei 91,77 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die Adobe-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 10,897 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 482,07 USD, da sich der Wert eines Adobe-Papiers am 25.11.2025 auf 319,55 USD belief. Mit einer Performance von +248,21 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Adobe zuletzt 133,43 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at