NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alphabet C (ex Google) von vor einem Jahr verdient

Am 18.01.2023 wurde die Alphabet C (ex Google)-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 91,78 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 108,956 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Alphabet C (ex Google)-Aktien wären am 17.01.2024 15 568,75 USD wert, da der Schlussstand 142,89 USD betrug. Mit einer Performance von +55,69 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Alphabet C (ex Google) einen Börsenwert von 1,80 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at