NASDAQ Composite Index-Papier American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Eagle Outfitters-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem American Eagle Outfitters-Papier statt. Zum Handelsende stand die American Eagle Outfitters-Aktie an diesem Tag bei 19,05 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die American Eagle Outfitters-Aktie investiert, befänden sich nun 524,934 American Eagle Outfitters-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des American Eagle Outfitters-Papiers auf 27,01 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 178,48 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 41,78 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von American Eagle Outfitters belief sich zuletzt auf 4,33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
