American Eagle Outfitters Aktie

American Eagle Outfitters für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 897113 / ISIN: US02553E1064

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer American Eagle Outfitters-Einstieg? 09.12.2025 16:04:25

NASDAQ Composite Index-Wert American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Eagle Outfitters von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in American Eagle Outfitters-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

American Eagle Outfitters-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen American Eagle Outfitters-Anteile an diesem Tag bei 15,82 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die American Eagle Outfitters-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 63,211 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 08.12.2025 auf 22,42 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 417,19 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 41,72 Prozent angezogen.

American Eagle Outfitters war somit zuletzt am Markt 3,91 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu American Eagle Outfitters Inc.mehr Nachrichten