American Eagle Outfitters Aktie
WKN: 897113 / ISIN: US02553E1064
|Lukrativer American Eagle Outfitters-Einstieg?
|
09.12.2025 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Wert American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Eagle Outfitters von vor 3 Jahren abgeworfen
American Eagle Outfitters-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen American Eagle Outfitters-Anteile an diesem Tag bei 15,82 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die American Eagle Outfitters-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 63,211 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 08.12.2025 auf 22,42 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 417,19 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 41,72 Prozent angezogen.
American Eagle Outfitters war somit zuletzt am Markt 3,91 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu American Eagle Outfitters Inc.mehr Nachrichten
|
16:04
|NASDAQ Composite Index-Wert American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Eagle Outfitters von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.12.25
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
03.12.25
|Börse New York in Grün: So steht der NASDAQ Composite am Nachmittag (finanzen.at)
|
03.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite mit Abgaben (finanzen.at)
|
03.12.25
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
02.12.25
|NASDAQ Composite Index-Titel American Eagle Outfitters-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Eagle Outfitters-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
01.12.25
|Handel in New York: NASDAQ Composite verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
01.12.25
|Ausblick: American Eagle Outfitters gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)