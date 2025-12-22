American Superconductor Aktie

WKN DE: A14QX0 / ISIN: US0301112076

Langfristige Performance 22.12.2025 16:03:52

NASDAQ Composite Index-Papier American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Superconductor von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen American Superconductor-Investment verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde das American Superconductor-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die American Superconductor-Aktie bei 3,58 USD. Bei einem American Superconductor-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 27,933 American Superconductor-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 856,15 USD, da sich der Wert eines American Superconductor-Anteils am 19.12.2025 auf 30,65 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 756,15 Prozent erhöht.

American Superconductor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,39 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

