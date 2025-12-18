Amtech Systems Aktie
WKN: 914333 / ISIN: US0323325045
|Amtech Systems-Investition
|
18.12.2025 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Papier Amtech Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amtech Systems-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurden Amtech Systems-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Amtech Systems-Anteile an diesem Tag 5,46 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Amtech Systems-Aktie investiert hätte, hätte er nun 183,150 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 17.12.2025 2 232,60 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12,19 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 123,26 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Amtech Systems belief sich jüngst auf 170,44 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amtech Systems Inc.mehr Nachrichten
|
18.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Amtech Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amtech Systems-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
17.12.25
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)
|
15.12.25
|Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
15.12.25
|Angespannte Stimmung in New York: Das macht der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.at)
|
15.12.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht Verluste (finanzen.at)
|
11.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schließt im Minus (finanzen.at)
|
11.12.25
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite notiert im Minus (finanzen.at)
|
11.12.25
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite sackt ab (finanzen.at)
Analysen zu Amtech Systems Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Amtech Systems Inc.
|10,10
|-1,94%