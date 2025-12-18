NASDAQ Composite Index-Papier Amtech Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amtech Systems-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Amtech Systems-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Amtech Systems-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Amtech Systems-Anteile an diesem Tag 5,46 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Amtech Systems-Aktie investiert hätte, hätte er nun 183,150 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 17.12.2025 2 232,60 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12,19 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 123,26 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Amtech Systems belief sich jüngst auf 170,44 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

