NASDAQ Composite Index-Papier AngioDynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AngioDynamics-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das AngioDynamics-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die AngioDynamics-Aktie an diesem Tag 11,35 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 88,106 AngioDynamics-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.11.2025 gerechnet (11,94 USD), wäre die Investition nun 1 051,98 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5,20 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete AngioDynamics eine Marktkapitalisierung von 487,05 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
