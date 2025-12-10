AngioDynamics Aktie

WKN: A0B9A5 / ISIN: US03475V1017

AngioDynamics-Investment im Blick 10.12.2025 16:05:00

NASDAQ Composite Index-Papier AngioDynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AngioDynamics-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen AngioDynamics-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem AngioDynamics-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 12,01 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die AngioDynamics-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,326 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 109,58 USD, da sich der Wert einer AngioDynamics-Aktie am 09.12.2025 auf 13,16 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9,58 Prozent erhöht.

Alle AngioDynamics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 546,22 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

