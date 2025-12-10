NASDAQ Composite Index-Papier AngioDynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AngioDynamics-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

AngioDynamics Aktie
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem AngioDynamics-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 12,01 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die AngioDynamics-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,326 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 109,58 USD, da sich der Wert einer AngioDynamics-Aktie am 09.12.2025 auf 13,16 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9,58 Prozent erhöht.
Alle AngioDynamics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 546,22 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
