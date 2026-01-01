NASDAQ Composite Index-Papier Anika Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Anika Therapeutics-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Anika Therapeutics-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS feiertags-bedingt kein Handel mit Anika Therapeutics-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 45,26 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 22,095 Anika Therapeutics-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 212,33 USD, da sich der Wert einer Anika Therapeutics-Aktie am 31.12.2025 auf 9,61 USD belief. Das entspricht einem Minus von 78,77 Prozent.

Anika Therapeutics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 137,73 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at