NASDAQ Composite Index-Titel Anika Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Anika Therapeutics-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Anika Therapeutics-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Anika Therapeutics-Papier an diesem Tag 16,04 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Anika Therapeutics-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,234 Anika Therapeutics-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.12.2025 58,79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 9,43 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 41,21 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Anika Therapeutics bezifferte sich zuletzt auf 137,05 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at