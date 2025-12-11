Applied Materials Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Applied Materials-Aktie: So viel hätte eine Investition in Applied Materials von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde die Applied Materials-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Applied Materials-Papier bei 171,13 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 5,844 Applied Materials-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 607,84 USD, da sich der Wert eines Applied Materials-Anteils am 10.12.2025 auf 275,15 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +60,78 Prozent.
Applied Materials wurde am Markt mit 213,51 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
