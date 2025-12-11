Applied Materials Aktie

WKN: 865177 / ISIN: US0382221051

Performance im Blick 11.12.2025 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Papier Applied Materials-Aktie: So viel hätte eine Investition in Applied Materials von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Applied Materials eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde die Applied Materials-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Applied Materials-Papier bei 171,13 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 5,844 Applied Materials-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 607,84 USD, da sich der Wert eines Applied Materials-Anteils am 10.12.2025 auf 275,15 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +60,78 Prozent.

Applied Materials wurde am Markt mit 213,51 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Applied Materials Inc.

Analysen zu Applied Materials Inc.

Aktien in diesem Artikel

Applied Materials Inc. 229,20 0,13% Applied Materials Inc.

