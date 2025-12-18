Autodesk Aktie
WKN: 869964 / ISIN: US0527691069
|Lukratives Autodesk-Investment?
|
18.12.2025 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Titel Autodesk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Autodesk von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das Autodesk-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 192,40 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,198 Autodesk-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 522,71 USD, da sich der Wert eines Autodesk-Anteils am 17.12.2025 auf 292,97 USD belief. Damit wäre die Investition 52,27 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Autodesk belief sich jüngst auf 62,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
