NASDAQ Composite Index-Papier Baiducom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Baiducom von vor 10 Jahren gekostet

Vor Jahren in Baiducom-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 10 Jahren wurden Baiducom-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 172,42 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,800 Baiducom-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.03.2024 gerechnet (104,02 USD), wäre das Investment nun 603,29 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 39,67 Prozent abgenommen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at