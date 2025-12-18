NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ballard Power-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Ballard Power-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Ballard Power-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Ballard Power-Aktie bei 1,52 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 657,895 Ballard Power-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 664,47 USD, da sich der Wert eines Ballard Power-Papiers am 17.12.2025 auf 2,53 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 66,45 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Ballard Power bezifferte sich zuletzt auf 796,60 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at