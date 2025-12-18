Ballard Power Aktie
WKN DE: A0RENB / ISIN: CA0585861085
|Performance im Blick
|
18.12.2025 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ballard Power-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Ballard Power-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Ballard Power-Aktie bei 1,52 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 657,895 Ballard Power-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 664,47 USD, da sich der Wert eines Ballard Power-Papiers am 17.12.2025 auf 2,53 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 66,45 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Ballard Power bezifferte sich zuletzt auf 796,60 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Nachrichten zu Ballard Power Inc.mehr Nachrichten
|
18.12.25
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite im Aufwind (finanzen.at)
|
18.12.25
|Börse New York: NASDAQ Composite legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
11.12.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ballard Power von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
04.12.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ballard Power von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
01.12.25
|Handel in New York: NASDAQ Composite verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
27.11.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ballard Power von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
20.11.25