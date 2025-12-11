Ballard Power Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ballard Power von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Ballard Power-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Ballard Power-Papier bei 1,18 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 84,746 Ballard Power-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 10.12.2025 auf 2,78 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 235,59 USD wert. Damit wäre die Investition um 135,59 Prozent gestiegen.
Jüngst verzeichnete Ballard Power eine Marktkapitalisierung von 849,41 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
