NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ballard Power-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Ballard Power-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Ballard Power-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse TSX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 17,75 CAD. Bei einem Ballard Power-Investment von 100 CAD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,634 Ballard Power-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Ballard Power-Aktien wären am 15.05.2024 23,94 CAD wert, da der Schlussstand 4,25 CAD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -76,06 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Ballard Power belief sich zuletzt auf 1,31 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at