NASDAQ Composite Index-Papier Banner-Aktie: Hätte sich eine Banner-Kapitalanlage vor 3 Jahren inzwischen bezahlt gemacht?

Am 31.12.2022 wurde die Banner-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Banner-Anteile bei 63,20 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Banner-Aktie investiert, befänden sich nun 1,582 Banner-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 99,92 USD, da sich der Wert einer Banner-Aktie am 30.12.2025 auf 63,15 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,08 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Banner einen Börsenwert von 2,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at